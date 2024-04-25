Анчелотти: «Золотой мяч» должны получить Беллингем или Винисиус»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением насчёт того, какой футболист должен стать следующим обладателем «Золотого мяча». Итальянский специалист считает, что приз должен достаться одному из игроков его команды.

«Золотой мяч» должны получить Беллингем или Винисиус», – коротко сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Беллингем является вторым лучшим бомбардиром этого розыгрыша Ла Лиги после Артёма Довбика из «Жироны». На счету англичанина 17 голов в чемпионате, тогда как украинец забил на один мяч больше.

Что касается Винисиуса, бразилец отметился 13 голами и 5 результативными передачами в Ла Лиге.