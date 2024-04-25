Хави: «Когда я встречал на улице болельщиков, они постоянно просили меня остаться»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес признался, что болельщики команды повлияли на его решение остаться на следующий сезон.

«Когда я встречал на улице болельщиков, они постоянно просили меня остаться. Они дали мне очень большую любовь. Я чувствую, что фанаты всё ещё воодушевлены. В следующем сезоне мы будем готовы сражаться», – сказал Хави на пресс-конференции.

Контракт Эрнандеса с «Барселоной» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» не выиграли ни одного трофея. Отрыв в Ла Лиге от мадридского «Реала» составляет 11 очков за 6 туров до конца чемпионата.