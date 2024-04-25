«Барселона» не искала замену Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, вёл ли клуб поиски нового главного тренера.
Ранее действующий наставник каталонцев Хави Эрнандес принял решение покинуть клуб предстоящим летом, однако позже передумал.
— Мы ни с кем не разговаривали. Мы просто ждали, когда Хави изменит свое решение. Сохранение Хави было нашим приоритетом, — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.
Трудовой договор Хави с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. На данный момент «сине-гранатовые» занимают вторую строчку в Ла Лиге, имея в своей копилке 70 набранных очков в 32 встречах.
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