«Барселона» не искала замену Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, вёл ли клуб поиски нового главного тренера.

Ранее действующий наставник каталонцев Хави Эрнандес принял решение покинуть клуб предстоящим летом, однако позже передумал.

— Мы ни с кем не разговаривали. Мы просто ждали, когда Хави изменит свое решение. Сохранение Хави было нашим приоритетом, — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

Трудовой договор Хави с «Барселоной» рассчитан до конца следующего сезона. На данный момент «сине-гранатовые» занимают вторую строчку в Ла Лиге, имея в своей копилке 70 набранных очков в 32 встречах.

Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»