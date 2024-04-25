Хави ответил, действительно ли стал бы требовать зарплату за следующий сезон, если бы ушёл летом

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал слухи касательно своего несостоявшегося ухода. Ранее сообщалось, что если бы наставник покинул команду летом, он стал бы требовать у руководства более 4 миллионов евро зарплаты. Напомним, у Хави есть контракт до июня 2025 года, поэтому он может просить положенные за этот срок деньги, если в обозримом будущем решит уйти.

«Если бы я ушёл, то не стал бы требовать денег за следующий сезон. Это не является правдой. Для меня деньги – это не самое главное», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, в конце января Хави объявил о решении покинуть «Барселону» летом, но президент Жоан Лапорта убедил специалиста остаться.