Анчелотти прокомментировал решение Хави остаться в «Барселоне»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал решение наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса остаться на своём посту. Напомним, рулевой «сине-гранатовых» в конце января объявил об уходе по окончании сезона, но руководству удалось убедить тренера остаться как минимум ещё на одну кампанию.

«Хави проделал хорошую работу во главе «Барселоны», он хорошо знает клуб. Почему он изменил своё решение? Мы должны это уважать. На протяжение своей карьеры я не раз такое делал. Это законно и не запрещено», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Реал Сосьедадом» в чемпионате Испании.