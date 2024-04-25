Анчелотти: «Требования Лапорты переиграть эль класико? Слова плывут по ветру»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слова президента «Барселоны» Жоана Лапорты, который ранее заявил, что его команда может потребовать переиграть последнее эль класико. Напомним, в прошлом туре Ла Лиги «Реал» одолел «Барселону» со счётом 3:2, но у каталонцев остались вопросы касательно незасчитанного гола Ламина Ямала и назначенного пенальти в первом тайме, благодаря которому «сливочные» сравняли счёт.

«Требования Лапорты переиграть эль класико? У всех разные мнения. Слова просто плывут по ветру», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» после победы над «Барселоной» увеличил отрыв в чемпионской гонке до 11 очков. До окончания сезона Ла Лиги осталось сыграть 6 туров.