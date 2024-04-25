Президент «Барселоны»: «Мы очень рады, что Хави остаётся»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение Хави Эрнандеса остаться на посту главного тренера команды.

— Хави рад, что он остается в «Барсе» и продолжает этот проект. Мы этому тоже очень рады. Это отличная новость для «Барсы», — цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо.

Функционер отметил, что Хави является настоящим «барселонистом», а стабильность — это ключ к успеху.

Действующий контракт Хави с «сине-гранатовыми» рассчитан до конца следующего сезона.

На данный момент «Барселона» занимает вторую позицию в турнирной таблице испанской Ла Лиги, имея в копилке 70 баллов.

Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»