Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, почему не покинет клуб в конце текущего сезона.

Напомним, ранее испанский специалист объявил о своем уходе из команды предстоящим летом.

— Я передумал, потому что почувствовал полное доверие со стороны президента, руководства и игроков. Этот проект еще не завершен, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

44-летний Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Трудовой договор специалиста с каталонским клубом рассчитан до середины следующего года.

После 32 туров «сине-гранатовые» занимают второе место в Ла Лиге, набрав 70 очков.