Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»

25 Апреля 2024 • 14:26 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, почему не покинет клуб в конце текущего сезона.

Напомним, ранее испанский специалист объявил о своем уходе из команды предстоящим летом.

— Я передумал, потому что почувствовал полное доверие со стороны президента, руководства и игроков. Этот проект еще не завершен, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо.

44-летний Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Трудовой договор специалиста с каталонским клубом рассчитан до середины следующего года.

После 32 туров «сине-гранатовые» занимают второе место в Ла Лиге, набрав 70 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес

Новости по матчу

Сегодня, 25 Апреля
14:26
Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»
12:22
Некоторые члены руководства «Барселоны» грозились уйти из-за решения Лапорты оставить Хави
11:38
Хави определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны
11:25
«Барселона» предложила Хави подписать опорного полузащитника из Ла Лиги
09:57
Араухо принял решение по будущему
09:49
Хави и Лапорта готовятся объяснить, почему решили продолжить сотрудничество
24 Апреля
23:10
Лапорта готовится объявить о сохранении Хави в «Барселоне» 2
20:40
Известен итог переговоров по будущему Хави
13:53
Бернарду Силва может пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в «Барселону»
13:09
«Барселона» повесила огромный ценник на Ямаля 1
11:35
В «Барселоне» не все хотят, чтобы Фелиш и Канселу остались в клубе 1
00:46
У Лапорты есть сомнения насчёт Хави
23 Апреля
23:50
Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ»
23:07
Защитник «Барселоны» Дест не сможет играть до конца года
21:38
Венгер: Хочу, чтобы Хави остался в «Барселоне»
19:11
Капелло: «Ямаль не будет таким же гением, как Месси» 1
18:53
Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина 1
18:44
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
16:14
Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»
15:40
Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги 1
10:29
«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков
09:53
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах 3
03:41
«Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена 1
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
14:36
«Барселона» не собирается удовлетворять требования Хави 2
13:46
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 2
13:02
Хави открыт к тому, чтобы остаться в «Барселоне» 6
10:58
Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»
10:47
Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги» 6
10:10
Хави в скором времени может передумать уходить из «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро ЦСКА нашёл замену Чалову Тухель готов возглавить топ-команду АПЛ – известно название «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» «Барселона» хочет пригласить одного из трёх топ-тренеров в 2025 году – названы имена
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом»
Спортивные новости
Кожевников назвал главное открытие сезона в КХЛ «Металлург» вновь победил «Локомотив» и выиграл Кубок Гагарина Клубы НХЛ интересуются двумя нападающими «Металлурга» «Ему нужен полумомент»: Канарейкин высказался об игре Кучерова в серии плей-офф с «Флоридой» Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 25 Апреля
14:26 · Испания. Ла Лига
Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»
14:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти подтвердил, что Ферлан Менди не сыграет с «Реал Сосьедадом»
14:06 · Испания. Ла Лига
Названа дата возвращения Куртуа
13:09 · Испания. Ла Лига
«Реал» потерял двух звёздных футболистов
12:22 · Испания. Ла Лига
Некоторые члены руководства «Барселоны» грозились уйти из-за решения Лапорты оставить Хави
12:20 · Испания. Ла Лига
В «Реале» определились с будущим Менди
12:13 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» хочет купить испанского полузащитника
12:03 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос о будущем Канселу
11:38 · Германия. Бундеслига
Хави определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны
11:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» предложила Хави подписать опорного полузащитника из Ла Лиги
11:00 · Испания. Ла Лига
Хави принял решение по ветерану «Барселоны»
10:31 · Испания. Ла Лига
У «Барселоны» было 8 вариантов на замену Хави – названы все имена
10:16 · Испания. Ла Лига
Анчелотти хочет отблагодарить Кепу, выпустив его в основе на один из матчей Ла Лиги
09:57 · Испания. Ла Лига
Араухо принял решение по будущему
09:49 · Испания. Ла Лига
Хави и Лапорта готовятся объяснить, почему решили продолжить сотрудничество
Все новости
Рекомендуем