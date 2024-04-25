Анчелотти подтвердил, что Ферлан Менди не сыграет с «Реал Сосьедадом»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии левого защитника Ферлана Менди, который страдает от небольшой травмы. В матче с «Реал Сосьедадом» француз не примет участие, но зато должен принять участие в игре с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ферлан Менди не поедет с командой. Он не примет участие в матче с «Реал Сосьедадом». Я предпочитаю, чтобы Ферлан отдыхал перед матчем в Лиге чемпионов с «Баварией», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Ферлан провёл 21 матч, но не отметился ни одним результативным действием.