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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти подтвердил, что Ферлан Менди не сыграет с «Реал Сосьедадом»

25 Апреля 2024 • 14:08 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о состоянии левого защитника Ферлана Менди, который страдает от небольшой травмы. В матче с «Реал Сосьедадом» француз не примет участие, но зато должен принять участие в игре с мюнхенской «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Ферлан Менди не поедет с командой. Он не примет участие в матче с «Реал Сосьедадом». Я предпочитаю, чтобы Ферлан отдыхал перед матчем в Лиге чемпионов с «Баварией», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Ферлан провёл 21 матч, но не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
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