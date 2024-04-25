Названа дата возвращения Куртуа

Стало известно, когда голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа сможет вернуться на поле. Об этом рассказал главный тренер команды Карло Анчелотти.

— Тибо Куртуа чувствует себя хорошо и может сыграть против «Кадиса». Он хорошо восстанавливается, — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в текущем сезоне бельгийский вратарь не провел ни одного матча — сначала из-за разрыва крестообразных связок, а затем из-за травмы мениска.

Встреча 34-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Кадисом» состоится 4 мая. Старт поединка запланирован на 17:15 по московскому времени.