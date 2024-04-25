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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» потерял двух звёздных футболистов

25 Апреля 2024 • 13:09 Комментировать

Мадридский «Реал» может выйти на предстоящий поединок 33-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом» в неоптимальном составе.

Согласно информации El Chiringuito, сегодняшнюю тренировку «королевского» клуба пропустили нападающий Родриго и полузащитник Джуд Беллингем. Бразилец отсутствовал из-за простуды, а англичанин не занимался из-за гастроэнтерита. Скорее всего, оба футболиста не сыграют в предстоящей встрече, но будут готовы к противостоянию с «Баварией» в Лиге чемпионов.

Также источник отметил, что в общей группе занимались вратарь Тибо Куртуа и защитник Ферлан Менди.

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Евро-Футбол.Ру,
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