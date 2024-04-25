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Чемпионат Испании. Ла Лига

Некоторые члены руководства «Барселоны» грозились уйти из-за решения Лапорты оставить Хави

25 Апреля 2024 • 12:22 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

«Барселона» за последние недели могла лишиться сразу нескольких членов руководства. По информации от журналиста Хорди Басте, далеко не всем понравилось решение президента Жоана Лапорты оставить Хави Эрнандеса на посту тренера команды.

Если верить источнику, целый ряд менеджеров «Барселоны» выступал против этой идеи. По слухам, всё было настолько серьёзно, что некоторые руководители клуба грозились подать в отставку.

Тем не менее, Лапорте удалось урегулировать ситуацию и сохранить прежнюю структуру руководства. Ожидается, что Хави уже сегодня объявит о том, что передумал покидать «Барселону» в конце сезона.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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12:22 · Испания. Ла Лига
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