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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» определились с будущим Менди

25 Апреля 2024 • 12:20 Комментировать

Французский латераль Ферлан Менди произвел впечатление на руководство мадридского «Реала» своей игрой. Как информирует Todofichajes, «королевский» клуб намерен заключить с 28-летним защитником новое трудовое соглашение.

Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года. Новый договор будет рассчитан до 2028-го. Трансферная стоимость Ферлана составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди провел 21 поединок, в которых получил пять желтых карточек. «Реал» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги идет на первом месте с большим отрывом, а в Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ферлан Менди
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