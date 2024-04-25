В «Реале» определились с будущим Менди

Французский латераль Ферлан Менди произвел впечатление на руководство мадридского «Реала» своей игрой. Как информирует Todofichajes, «королевский» клуб намерен заключить с 28-летним защитником новое трудовое соглашение.

Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце 2025 года. Новый договор будет рассчитан до 2028-го. Трансферная стоимость Ферлана составляет 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Менди провел 21 поединок, в которых получил пять желтых карточек. «Реал» в нынешнем розыгрыше Ла Лиги идет на первом месте с большим отрывом, а в Лиге чемпионов команда вышла в полуфинал.