«Барселона» предложила Хави подписать опорного полузащитника из Ла Лиги

Каталонская «Барселона» предложила своему главному тренеру Хави Эрнандесу усилить состав опорным полузащитником из Ла Лиги. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» проявляют интерес к Гидо Родригесу из «Бетиса».

«Барселоне» очень нравится вариант с приглашением Родригеса по той причине, что футболист летом с большой долей вероятности станет свободным агентом. Президент Жоан Лапорта поддерживает идею приглашения хавбека на бесплатной основе.

Напомним, Хави недавно отказался уходить в конце сезона и согласился остаться как минимум ещё на одну кампанию. «Барселона» сейчас занимает второе место в чемпионате и отстаёт от «Реала» на 11 очков.