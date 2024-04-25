Хави принял решение по ветерану «Барселоны»

Защитник каталонской «Барселоны» Серхи Роберто может остаться в стане «сине-гранатовых» на следующий сезон. Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Как информирует источник, главный тренер команды Хави Эрнандес хочет оставить опытного игрока из-за его лидерских качеств и влияния на атмосферу в раздевалке. Срок действующего контракта Роберто с «Барселоной» истекает грядущим летом.

Серхи выступает за каталонский коллектив с лета 2013 года. Его трансферная стоимость оценивается в три миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 32-летний защитник провел девять матчей, в которых забил три гола и отдал ассист.