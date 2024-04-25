У «Барселоны» было 8 вариантов на замену Хави – названы все имена

Каталонская «Барселона» рассматривала кандидатуры восьми тренеров на случай расставания с нынешним наставником Хави Эрнандесом.

Как стало известно журналистам Diario Sport, в сфере интересов «сине-гранатовых» находились следующие специалисты: Ханс-Дитер Флик, Томас Тухель, Роберто Де Дзерби, Ральф Рангник, Арне Слот, Андони Ираола, Луис Энрике и Рафаэль Маркес.

Напомним, что руководству «сине-гранатовых» удалось отговорить Хави от ухода. Специалист останется в команде на следующий сезон.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» с 70 баллами занимает второе место в турнирной таблице.