Анчелотти хочет отблагодарить Кепу, выпустив его в основе на один из матчей Ла Лиги

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти остался очень доволен отношением к делу голкипера Кепы Аррисабалаги. Испанец проиграл конкуренцию Андрею Лунину и в ноябре потерял место в стартовом составе. Несмотря на это, вратарь не опустил руки и продолжил усердно работать на тренировках.

По информации от Relevo, Анчелотти хочет отдать Кепе дань уважения, выпустив его в стартовом составе на один из оставшихся матчей чемпионата Испании. Отметим, что до конца Ла Лиги осталось сыграть 6 туров. Не исключено, что Аррисабалага выйдет в ближайшем поединке против «Реал Сосьедада».

Напомним, Кепа в этом сезоне выступает за «Реал» на правах аренды из «Челси». «Сливочные» не будут выкупать испанца на постоянной основе.