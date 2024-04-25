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Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо принял решение по будущему

25 Апреля 2024 • 09:57 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо принял важное решение для своей карьеры. По информации от журналиста Фернандо Поло, уругвайский футболист хочет остаться в «Барселоне», несмотря на слухи о желании руководства продать его в другой клуб.

Также сообщается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес заявил менеджерам команды, что Араухо ни в коем случае нельзя продавать. Специалист считает уругвайца топ-игроком и не хочет с ним расставаться.

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии», которая якобы готова выложить за уругвайца порядка 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.

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Барселона Хави Эрнандес Рональд Араухо трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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