Араухо принял решение по будущему

Центральный защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо принял важное решение для своей карьеры. По информации от журналиста Фернандо Поло, уругвайский футболист хочет остаться в «Барселоне», несмотря на слухи о желании руководства продать его в другой клуб.

Также сообщается, что главный тренер «сине-гранатовых» Хави Эрнандес заявил менеджерам команды, что Араухо ни в коем случае нельзя продавать. Специалист считает уругвайца топ-игроком и не хочет с ним расставаться.

Напомним, ранее ходили слухи об интересе к Араухо со стороны мюнхенской «Баварии», которая якобы готова выложить за уругвайца порядка 100 миллионов евро в летнее трансферное окно.