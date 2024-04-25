Хави и Лапорта готовятся объяснить, почему решили продолжить сотрудничество

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта и главный тренер команды Хави Эрнандес скоро должны сделать важное объявление. Испанский специалист останется в клубе на следующий сезон, о чём ранее сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист Роджер Торелло также утверждает, что сегодня Хави и Лапорта дадут небольшую пресс-конференцию, на которой объяснят причины продолжения сотрудничества. У Эрнандеса и так был контракт до 2025 года, но специалист в январе объявил о том, что покинет команду летом. Тем не менее, руководству удалось переубедить тренера.

Сообщается, что Хави и Лапорта должны дать пресс-конференцию в 13:00 по испанскому времени.