Вице-президент «Барселоны» - о судействе в «эль класико»: «Я в ярости, мы соперничаем не в равных условиях»

Вице-президент каталонской «Барселоны» Рафа Юсте выразил недовольство работой судей в недавнем поединке чемпионата Испании против мадридского «Реала». Встреча завершилась поражением «сине-гранатовых» со счетом 2:3.
«Я даже не зол, я просто в ярости. Передам все материалы по этому поводу в соответствующие инстанции. Мы соперничаем не в равных условиях», - передает слов руководителя Diario Sport.
После 32 туров чемпионата Испании «Барселона» с 70 баллами находится на второй позиции в турнирной таблице. Что касается «Реала», то «королевский» клуб опережает «сине-гранатовых» на 11 очков.
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