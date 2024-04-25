Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала»

Звездный хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос поведал о том, как наставник Карло Анчелотти мотивирует команду.

«Анчелотти сказал нам перед недавней игрой с «Мальоркой»: «Если мы победим, то станем чемпионами». После матча он заявил, что соврал нам: «Я вас обманул, если мы выиграем на следующей недели, то тогда все будет кончено», - передает слова немецкого футболиста COPE.

Добавим, что в настоящий момент мадридский гранд занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем поединке Ла Лиги подопечные Анчелотти встретятся с «Реал Сосьедадом».