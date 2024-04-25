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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фернандо Торрес получит новую работу в испанском топ-клубе

25 Апреля 2024 • 07:38 Комментировать

Бывший нападающий сборной Испании Фернандо Торрес, ныне занимающий пост наставника молодежки мадридского «Атлетико», может возглавить вторую команду «матрасников». Об этом рапортуют журналисты AS.

После окончания сезона-2023/2024 Фернандо завершит свой цикл работы в юношеском коллективе и пойдет на повышение в дублирующий состав. Он сменит у руля второй команды «Атлетико» Луиса Тевенета.

Напомним, что Торрес объявил о завершении игровой карьеры летом 2019 года. Бывший нападающий известен по выступлениям за «Атлетико», «Челси» и «Ливерпуль». Вместе со сборной Испании он становился чемпионом мира и Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Фернандо Торрес
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