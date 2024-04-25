Вице-президент «Барселоны» озвучил решение по Хави

Рафа Юсте, вице-президент каталонской «Барселоны», высказался относительно будущего главного тренера команды Хави Эрнандеса.

«Хави остается, он счастлив в «Барселоне». Клуб не вел переговоров с другими тренерами. Деку полностью доверяет этому специалисту. Решение подтверждено», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Эрнандес покинет каталонскую команду по завершении нынешнего сезона. Под его руководством «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги и дошли до ¼ финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ».