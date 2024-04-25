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Чемпионат Испании. Ла Лига

Вице-президент «Барселоны» озвучил решение по Хави

25 Апреля 2024 • 07:07 Комментировать (1)

Рафа Юсте, вице-президент каталонской «Барселоны», высказался относительно будущего главного тренера команды Хави Эрнандеса.

«Хави остается, он счастлив в «Барселоне». Клуб не вел переговоров с другими тренерами. Деку полностью доверяет этому специалисту. Решение подтверждено», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Эрнандес покинет каталонскую команду по завершении нынешнего сезона. Под его руководством «сине-гранатовые» занимают второе место в турнирной таблице Ла Лиги и дошли до ¼ финала Лиги чемпионов, где уступили «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафа Юсте ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
25 Апреля 2024 в 07:46
Ну что ж, едем дальше.
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