Лапорта готовится объявить о сохранении Хави в «Барселоне»

Похоже, Хави передумал уходить из «Барселоны». Несколько авторитетных источников утверждают, что молодой специалист после переговоров с Жоаном Лапортой, президентом каталонского клуба, решил выполнить свой действующий контракт.

Как сообщает на своих страницах Mundo Deportivo, Лапорта должен выступить с заявлением по поводу будущего Хави в четверг, 25 апреля.

Напомним, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до завершения сезона 2024/2025.

Добавим, что ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в понедельник, 29 апреля, - против «Валенсии» на своём поле.

Решение принято: Хави останется в «Барселоне»