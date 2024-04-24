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Решение принято: Хави останется в «Барселоне»

24 Апреля 2024 • 22:14 Комментировать (1)

После встречи с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой Хави принял решение остаться у руля команды на следующий сезон. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Лапорта настаивал на том, чтобы Хави продолжил работу, и молодой специалист принял условия клуба. Романо отмечает, что сторонам осталось уладить формальности.

Напомним, что в конце января Хави объявлял о намерении уйти из «Барселоны» по завершению сезона. После этого тренер не раз говорил, что не изменит своих планов, но, судя по всему, планы всё-таки изменились.

Отметим, что действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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blackdog
24 Апреля 2024 в 22:19
Если это правда, то... что сказать, Хави. Ещё не вполне ясно, какой тренер, но уже понятно, что знатный балабол)
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