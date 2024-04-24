Известен итог переговоров по будущему Хави

В среду в «Барселоне» прошли внутренние переговоры по будущему главного тренера команды Хави. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«После сегодняшних внутренних переговоров Хави и «Барселона» до сих пор не пришли к соглашению продолжать сотрудничество», - написал Романо.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта настраивает на том, чтобы Хави остался, однако вероятность его ухода остаётся высокой. «Сине-гранатовые» рассматривают других кандидатов, окончательное решение будет принято скоро.

Напомним, что в январе Хави объявил об уходе из «Барселоны» по завершению сезона. На днях в прессе написали о том, что молодой специалист передумал и готов продолжить работу.