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Известен итог переговоров по будущему Хави

24 Апреля 2024 • 20:40 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

В среду в «Барселоне» прошли внутренние переговоры по будущему главного тренера команды Хави. Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

«После сегодняшних внутренних переговоров Хави и «Барселона» до сих пор не пришли к соглашению продолжать сотрудничество», - написал Романо.

Отмечается, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта настраивает на том, чтобы Хави остался, однако вероятность его ухода остаётся высокой. «Сине-гранатовые» рассматривают других кандидатов, окончательное решение будет принято скоро.

Напомним, что в январе Хави объявил об уходе из «Барселоны» по завершению сезона. На днях в прессе написали о том, что молодой специалист передумал и готов продолжить работу.

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Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги

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