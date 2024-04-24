Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов

Полузащитник Арда Гюлер в летнее трансферное окно может покинуть мадридский «Реал» и перейти в аренду в клуб, где у него будет возможность получать больше игрового времени. Как сообщает AS, со «сливочными» по поводу аренды Гюлера уже связались больше десяти клубов.

В сезоне 2023/2024 Гюлер поучаствовал в семи официальных матчах «Реала». В них турецкий полузащитник записал на свой счёт один гол. При этом стоит сказать, что какое-то время Гюлер проводил в лазарете.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.