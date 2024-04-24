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Гюлер нарасхват – с «Реалом» связались больше 10 клубов

24 Апреля 2024 • 19:04 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Полузащитник Арда Гюлер в летнее трансферное окно может покинуть мадридский «Реал» и перейти в аренду в клуб, где у него будет возможность получать больше игрового времени. Как сообщает AS, со «сливочными» по поводу аренды Гюлера уже связались больше десяти клубов.

В сезоне 2023/2024 Гюлер поучаствовал в семи официальных матчах «Реала». В них турецкий полузащитник записал на свой счёт один гол. При этом стоит сказать, что какое-то время Гюлер проводил в лазарете.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 19-летнего Гюлера в 15 миллионов евро.

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