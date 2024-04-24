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Чемпионат Испании. Ла Лига

Матчи чемпионата Испании будут проходить в США

24 Апреля 2024 • 17:42 Комментировать

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас объявил о том, что отдельные матчи чемпионата будут проводиться за рубежом, в частности в США. Слова функционера приводит Transfer News Live со ссылкой на Expansion.

По словам Тебаса, матчи Ла Лиги в других странах начнут проводиться с сезона 2025/2026.

Стоит сказать, что в последние годы Суперкубок Испании разыгрывается в Саудовской Аравии в формате финала четырёх. Это позволяет клубам зарабатывать больше денег.

Добавим, что в чемпионате Испании сейчас уверенно лидирует «Реал». Вторая «Барселона» отстаёт от мадридцев на 11 очков.

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