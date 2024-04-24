«Реал» может подписать игрока «Милана»

«Реал» строит планы по усилению состава команды в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах Bild, мадридский гранд сейчас ведёт работу по подписанию защитника «Милана» Малика Тиава.

22-летний Тиав оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 защитник провёл в различных соревнованиях 26 официальных матчей, в которых записал на свой счёт один голевой пас.

Добавим, что Малик Тиав в 2023 году провёл три матча за национальную сборную Германии. За «Милан» защитник выступает с конца лета 2022 года после трансфера из «Шальке».