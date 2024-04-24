Фалькао может уехать из Испании - назван клуб

Звездный ветеран Радамель Фалькао, выступающий за испанский «Райо Вальекано», может покинуть Европу по завершении нынешнего сезона.

Как информирует портал Todofichajes, у 38-летнего бомбардира есть вариант продолжения карьеры в чемпионате Мексики. Заинтересованность в услугах Радамеля проявляет «Крус Асуль». Клуб планирует подписать Фалькао по завершении нынешнего сезона, когда у игрока истечет срок действия контракта с «Райо Вальекано».

В текущем розыгрыше чемпионата Испании колумбиец провел 18 матчей, в которых записал на свой счет один забитый мяч с пенальти.