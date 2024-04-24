Воспитанник академии «Атлетика» Бильбао Икер Муньяин покидает команду. Об этом сообщается на официальном сайте баскского клуба.

Напомним, что 31-летний полузащитник выступал за «Атлетик» с 2009 года. Икер сыграл за коллектив из Бильбао 15 сезонов, приняв участие в 557 встречах. Вместе с командой Муньяин выиграл три трофея – Кубок Испании и Суперкубок страны (дважды).

После 32 туров Ла Лиги «Атлетик» набрал 58 баллов и занимает пятую строчку в турнирной таблице. В ближайшем поединке чемпионата Испании баски на выезде встретятся с мадридским «Атлетико». Игра пройдет 27 апреля.