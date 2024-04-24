Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» повесила огромный ценник на Ямаля

24 Апреля 2024 • 13:09 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Каталонская «Барселона» не хочет продавать своего воспитанника Ламина Ямаля, но если клуб получит грандиозное предложение, всё может измениться. Как сообщает журналист Луис Рохо, «сине-гранатовые» рассмотрят вариант с продажей 16-летнего вингера только в случае поступления предложения в размере миллиарда евро.

Отметим, что сам Ямаль хотел бы остаться в «Барселоне», несмотря на интерес со стороны «ПСЖ». Французский клуб проявляет сильный интерес к испанцу, но парижане не намерены платить грандиозную сумму за молодого футболиста.

В этом розыгрыше Ла Лиги Ямаль отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ламин Ямаль

Новости по матчу

Сегодня, 24 Апреля
13:09
«Барселона» повесила огромный ценник на Ямаля
11:35
В «Барселоне» не все хотят, чтобы Фелиш и Канселу остались в клубе 1
09:40
«Барселона» может продать де Йонга, чтобы купить опорника
00:46
У Лапорты есть сомнения насчёт Хави
23 Апреля
23:50
Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ»
23:07
Защитник «Барселоны» Дест не сможет играть до конца года
21:38
Венгер: Хочу, чтобы Хави остался в «Барселоне»
19:11
Капелло: «Ямаль не будет таким же гением, как Месси» 1
18:53
Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина 1
18:44
Де Йонг хочет остаться в «Барселоне»
16:14
Стало известно, когда решится будущее Хави в «Барселоне»
15:40
Бернарду Силва мечтает о трансфере в топ-клуб Ла Лиги 1
10:29
«Барселона» не готова выкупить Фелиша, Хави не считает португальца одним из ключевых игроков
09:53
«Барселона» может отказаться от Канселу после его ошибки в двух важных матчах 3
02:07
«Баварии» по-прежнему интересен де Йонг, но есть одна проблема
22 Апреля
14:36
«Барселона» не собирается удовлетворять требования Хави 2
13:46
«Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «Ливерпуля» 2
13:02
Хави открыт к тому, чтобы остаться в «Барселоне» 6
10:58
Журналист Хуанмарти – о Винисиусе: «Сложно быть более отвратительным»
10:47
Журналист Хота: «Мне всё надоело, у «Барселоны» украли титул Ла Лиги» 6
10:10
Хави в скором времени может передумать уходить из «Барселоны»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА ВАЛЕНСИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп может возглавить топ-клуб – известно название Нападающий «Реала» Родриго назвал клуб, где хочет играть до конца карьеры Анчелотти отреагировал на претензии «Барселоны» по судейству Федун - о возвращении Карпина в «Спартак»: «После 1:5 не думаю, мы всё видели» «Ливерпуль» согласовал первый трансфер без Клоппа Хаби Алонсо выбрал один клуб, в который может перейти Гендиректор «Байера» Карро: «Я ошибся, когда сказал, что Вирц стоит 150 миллионов евро» Модрич высказался после победы над «Барселоной» «Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Гвардиола может убрать полузащитника из «Манчестер Сити»
Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Мерсон: «Манчестер Сити» опозорил «Реал» «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии Роналду выбил у «Ювентуса» деньги через суд В «Барселоне» изменили решение по Хави
Спортивные новости
Канарейкин: «Бобровский в серии с «Тампой» играет суперски» Канарейкин высказался по поводу неудачной игры Овечкина в серии плей-офф НХЛ с «Рейнджерс» Канарейкин: «Локомотиву» нужно возвращать себе удачу» Плющев: «Локомотив» поборется за четвёртую игру серии, но она их не спасёт» Вячеслав Быков оценил работу Игоря Никитина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Апреля
13:31 · Испания. Ла Лига
Легенда команды уходит из «Атлетика» Бильбао официально
13:09 · Испания. Ла Лига
«Барселона» повесила огромный ценник на Ямаля
11:48 · Германия. Бундеслига
Мусиала ответил, поможет ли Кроос сборной Германии выиграть Евро-2024
11:38 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» готов продать важного игрока, чтобы сохранить Гави и Педри
11:35 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» не все хотят, чтобы Фелиш и Канселу остались в клубе 1
11:14 · Испания. Ла Лига
Симеоне выбрал нового полузащитника для «Атлетико»
10:19 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет усилиться полузащитником «Челси»
09:45 · Испания. Ла Лига
Мбаппе откажется от своей позиции на поле ради перехода в «Реал»
09:40 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать де Йонга, чтобы купить опорника
09:39 · Испания. Ла Лига
Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико» 3
09:01 · Испания. Ла Лига
Мамардашвили решил, в каком клубе хочет играть
08:04 · Испания. Ла Лига
«Реале» отреагировал на жалобы «Барселоны» на судейство 1
07:37 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему Мората пропустил матч «Атлетико»
07:12 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сбавляет интерес к полузащитнику «Манчестер Сити»
02:07 · Испания. Ла Лига
Форвард «Реала» интересен клубам из Саудовской Аравии
Все новости
Рекомендуем