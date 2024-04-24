«Барселона» повесила огромный ценник на Ямаля

Каталонская «Барселона» не хочет продавать своего воспитанника Ламина Ямаля, но если клуб получит грандиозное предложение, всё может измениться. Как сообщает журналист Луис Рохо, «сине-гранатовые» рассмотрят вариант с продажей 16-летнего вингера только в случае поступления предложения в размере миллиарда евро.

Отметим, что сам Ямаль хотел бы остаться в «Барселоне», несмотря на интерес со стороны «ПСЖ». Французский клуб проявляет сильный интерес к испанцу, но парижане не намерены платить грандиозную сумму за молодого футболиста.

В этом розыгрыше Ла Лиги Ямаль отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами.