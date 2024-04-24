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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» готов продать важного игрока, чтобы сохранить Гави и Педри

24 Апреля 2024 • 11:38 Комментировать

Руководство каталонской «Барселоны» задумывается над продажей защитника Рональда Араухо в летнее трансферное окно, информирует Todofichajes.

Президенту клуба Жоану Лапорте нужны деньги, поэтому он готов пожертвовать уругвайским футболистом. За его трансфер руководитель планирует выручить порядка 80 миллионов евро. Лапорта продаст Рональда, чтобы сохранить в команде подрастающих звезд – полузащитников Педри и Гави.

Среди претендентов на Араухо называются мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Ла Лиги 25-летний защитник провел 22 встречи, забил один гол и получил пять желтых карточек.

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