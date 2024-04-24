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В «Барселоне» не все хотят, чтобы Фелиш и Канселу остались в клубе

24 Апреля 2024 • 11:35 Комментировать (1)
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Каталонская «Барселона» может отказаться от двух арендованных португальцев – Жоау Канселу и Жоау Фелиша. По информации от журналиста Германа Боны, далеко не все члены руководства хотят, чтобы португальцы остались.

Фелиш и Канселу хорошо начинали в «Барселоне», но периодически испытывали проблемы и смотрелись нестабильно. «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико» не хотят продлевать аренду игроков, руководство этих клубов желает избавиться от них на постоянной основе.

Напомним, сами Фелиш и Канселу хотели бы остаться в «Барселоне». Главный тренер Хави Эрнандес не против такого сценария, но наставник не будет настаивать, если руководство примет другое решение.

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Барселона Жоау Канселу Жоау Фелиш ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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San13
24 Апреля 2024 в 12:17
Я хотел чтобы Конселу остался, но после его игр с ПСЖ и Реалом, я засомневался что-то)))))
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