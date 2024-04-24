В «Барселоне» не все хотят, чтобы Фелиш и Канселу остались в клубе

Каталонская «Барселона» может отказаться от двух арендованных португальцев – Жоау Канселу и Жоау Фелиша. По информации от журналиста Германа Боны, далеко не все члены руководства хотят, чтобы португальцы остались.

Фелиш и Канселу хорошо начинали в «Барселоне», но периодически испытывали проблемы и смотрелись нестабильно. «Манчестер Сити» и мадридский «Атлетико» не хотят продлевать аренду игроков, руководство этих клубов желает избавиться от них на постоянной основе.

Напомним, сами Фелиш и Канселу хотели бы остаться в «Барселоне». Главный тренер Хави Эрнандес не против такого сценария, но наставник не будет настаивать, если руководство примет другое решение.