Симеоне выбрал нового полузащитника для «Атлетико»

Полузащитник «Севильи» Лукас Окампос может сменить команду в летнее трансферное окно. Как сообщается на страницах Todofichajes, интерес к 29-летнему аргентинскому футболисту проявляет мадридский «Атлетико».

Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в подписании соотечественника. Сумма потенциального трансфера оценивается в 12 миллионов евро. Лукас связан контрактными обязательствами с андалусийцами до конца июня 2025 года.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги Окампос провел 29 матчей, в которых записал на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи.