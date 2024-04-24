Мбаппе откажется от своей позиции на поле ради перехода в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе понимает, что в случае перехода в «Реал» ему придётся отказаться от своей излюбленной позиции на поле. Об этом сообщает FootMercato.

Француз готов стать классическим центральным нападающим, в то время как сейчас он чаще выступает в роли флангового форварда. Футболист не видит в этом проблемы ещё и потому, что такая позиция позволит ему забивать как можно больше мячей и претендовать на два главных индивидуальных трофея - «Золотой мяч» и «Золотая бутса».

Действующее соглашение Килиана с «ПСЖ» истечёт 30 июня 2024 года. В последнее время в СМИ появилось множество информации о том, что игрок практически договорился о переходе в «Реал». В сезоне-2023/2024 Мбаппе провёл 42 матча, в которых забил 41 гол и сделал девять результативных передач. Его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.