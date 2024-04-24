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«Барселона» может продать де Йонга, чтобы купить опорника

24 Апреля 2024 • 09:40 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Каталонская «Барселона» может продать своего полузащитника Френки де Йонга, чтобы летом купить нового опорника. Об этом сообщает журналист Хоаким Пьера.

В руководстве «Барселоны» недовольны травматичностью де Йонга. К тому же, нидерландец является самым высокооплачиваемым футболистом команды. По этой причине «сине-гранатовые» не прочь расстаться с хавбеком.

Ранее «Барселону» связывали с трансфером опорного полузащитника «Реал Сосьедада» Мартина Субименди, у которого есть отступные в размере 60 миллионов евро. Также к «сине-гранатовым» приписывали интерес к таким футболистам, как Амаду Онана из «Эвертона» и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии».

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