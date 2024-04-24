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Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»

24 Апреля 2024 • 09:39 Комментировать (1)

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес перед поединком против каталонской «Барселоны» посетил подтрибунное помещение стадиона «Сантьяго Бернабеу». Руководитель дал напутствие команде, а также пообщался с судейской бригадой. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, присутствие Переса в подтрибунном помещении вызвало удивление у футболистов «Барселоны».

Напомним, что встреча состоялась в Мадриде и завершилась волевой победой «королевского» клуба со счетом 3:2. Решающий гол в компенсированное время забил полузащитник Джуд Беллингем.

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Комментарии (1) Все комментарии
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Vladik1993-25
24 Апреля 2024 в 10:12
Ну так он принёс судьям конверт с деньгами, чтоб они передали Барселоне!!У Барсы сейчас же сложный период!!А помогать напрямую нет как,вот приходится через судей!!))
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