Президент «Реала» был замечен рядом с судьями перед «эль класико»

Глава мадридского «Реала» Флорентино Перес перед поединком против каталонской «Барселоны» посетил подтрибунное помещение стадиона «Сантьяго Бернабеу». Руководитель дал напутствие команде, а также пообщался с судейской бригадой. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

Как отмечает источник, присутствие Переса в подтрибунном помещении вызвало удивление у футболистов «Барселоны».

Напомним, что встреча состоялась в Мадриде и завершилась волевой победой «королевского» клуба со счетом 3:2. Решающий гол в компенсированное время забил полузащитник Джуд Беллингем.