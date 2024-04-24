Мамардашвили решил, в каком клубе хочет играть

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили планирует покинуть «Валенсию». Как сообщает AS, голкипер хочет перейти в команду, которая будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Милана». «Валенсия» готова продать 23-летнего игрока примерно за 20 миллионов евро. Трудовое соглашение Георгия рассчитано до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне Мамардашвили принял участие в 32 встречах, в которых пропустил 34 мяча. После 32 туров чемпионата Испании «летучие мыши» набрали 47 баллов и располагаются на восьмой позиции в турнирной таблице.