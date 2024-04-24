«Реале» отреагировал на жалобы «Барселоны» на судейство

В мадридском «Реале» отреагировали на претензии каталонской «Барселоны» на судейство в недавнем «эль класико». Встреча прошла на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась волевой победой «королевского» клуба со счетом 3:2.

«Они должны помолчать после того, как на протяжении 17 лет платили неприличные суммы вице-президенту технического комитета судей», - говорится в сообщении клубного телевидения мадридцев.

После домашней победы мадридский коллектив набрал 81 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Что касается «Барселоны», то подопечные Хави Эрнандеса с 70 баллами занимают второе место.