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Стало известно, почему Мората пропустил матч «Атлетико»

24 Апреля 2024 • 07:37 Комментировать

Центрфорвард мадридского «Атлетико» Альваро Мората пропустил недавний поединок против «Алавеса» из-за недомогания. Об этом рапортуют журналисты AS.

Позже источнику стало известно, что у нападающего выявлена невралгия тройничного нерва. Причиной возникновения болезни могла стать инфекция.

В нынешнем сезоне Альваро поучаствовал в 44 поединках мадридского коллектива, отметившись 20 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Мората перебрался в «Атлетико» из лондонского «Челси». Сумма сделки составила 35 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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