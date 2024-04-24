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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави встретился с Лапортой

24 Апреля 2024 • 01:12 Комментировать

Судя по всему, в «Барселоне» изменились настроения - несмотря на последние неудачи, мнение о том, что команде нужна стабильность, возобладало. Так считает не только президент клуба Жоан Лапорта, но и португальский функционер Деку, в прошлом снабжавший мячами Роналдиньо в составе «Барселоны», а сейчас помогающий решать важные административные и кадровые вопросы.

На днях они встретились с Хави, сообщает derbyderbyderby.it. Лапорта и Деку пытаются убедить Хави в том, что у него будут достаточные финансовые средства для осуществления своих планов, даже несмотря на ограничения, наложенные на давно испытывающую определенные проблемы «Барселону».


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес ещё теги
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