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У Лапорты есть сомнения насчёт Хави

24 Апреля 2024 • 00:46 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не уверен относительно будущего Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Согласно данным, распространившимся на днях, рулевой «сине-гранатовых» готов пересмотреть решение об уходе и остаться в команде ещё на один сезон. По сведениям RAC1, а «Барселоне» нет единого мнения в вопросе продолжения сотрудничества с Хави – сомнения есть даже у Лапорты, считающегося одним из главных сторонников наставника. В клубе хотят усилить тренерский штаб, если нынешний рулевой в итоге сохранит свой пост.

Контракт Хави Эрнандеса с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года. В январе испанец объявил, что уйдёт по окончании нынешнего сезона.

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