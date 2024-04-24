У Лапорты есть сомнения насчёт Хави

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта не уверен относительно будущего Хави Эрнандеса в «Барселоне».

Согласно данным, распространившимся на днях, рулевой «сине-гранатовых» готов пересмотреть решение об уходе и остаться в команде ещё на один сезон. По сведениям RAC1, а «Барселоне» нет единого мнения в вопросе продолжения сотрудничества с Хави – сомнения есть даже у Лапорты, считающегося одним из главных сторонников наставника. В клубе хотят усилить тренерский штаб, если нынешний рулевой в итоге сохранит свой пост.

Контракт Хави Эрнандеса с «Барселоной» рассчитан до середины 2025 года. В январе испанец объявил, что уйдёт по окончании нынешнего сезона.