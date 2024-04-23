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Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» слухи

23 Апреля 2024 • 23:50 Комментировать
Лорьян
...
ПСЖ
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Через 19 ч. 39 мин.

16-летний футболист «Барселоны» Ламин Ямаль – одна из трансферных целей «ПСЖ».

Как неоднократно сообщалось, парижский гранд готов потратить порядка 200 млн евро, чтобы переманить восходящую суперзвезду в свои ряды. Тем не менее, по сведениям журналиста Тони Хуанмарти, вингер не намерен уходить из «Барселоны». Испанец хочет выступать только за «сине-гранатовых» и готов связать связать будущее с родным для себя клубом.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают трансферную стоимость Ламина Ямаля в 75 млн евро. Действующий договор игрока с каталонцами рассчитан до конца сезона-2025/26.

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