«Реал» вслед за «Барселоной» выразил недовольство судейством в «эль класико»

На выходных в Ла Лиге проходило «эль класико», в котором «Реал» обыграл «Барселону» со счётом 3:2. Сразу после игры каталонцы выражали претензии из-за судейства. По их мнению, при 1:1 на табло в первом тайме мяч пересёк линию ворот «сливочных».

Теперь настала очередь «Реала» жаловаться на судейство. Клубное ТВ «сливочных» по обыкновению выпустило видео с разбором работы рефери. В нём обращается внимание на ситуацию, по поводу которой возмущались представители «Барселоны». В «Реале» считают, что Пау Кубарси находился в положении «вне игры» и мешал вратарю Андрею Лунину в том моменте. То есть даже если гол был, засчитывать его было нельзя, считают в Мадриде.

Кроме того, на видео выдвигается мнение о том, что Андреас Кристенсен перед своим голом нарушал правила против Тони Крооса.

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