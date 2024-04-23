Всё идёт к тому, что Жоау Канселу не останется в «Барселоне». В каталонском клубе сомневаются в целесообразности выкупа португальца у «Манчестер Сити» на фоне последних ошибок в матчах. Согласно данным портала TodoFichajes, почву по Канселу зондирует «Атлетико». Мадридцы связались с агентом Жорже Мендешем, чтобы оценить возможность осуществления трансфера защитника ближайшим летом.

В конце весны Жоау Канселу отметит 30-й день рождения. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 30 миллионов евро.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 29 апреля – против «Валенсии» в чемпионате Испании.