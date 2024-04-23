Куртуа — о восстановлении: «Лунин отлично играет, поэтому мне некуда торопиться»

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа ответил на вопрос о том, когда он вернётся на поле.

Напомним, футболист не играл в этом сезоне, получив две серьезные травмы подряд.

— Я прикладываю все усилия для возвращения на поле. Лунин отлично играет, поэтому мне некуда торопиться, — цитирует бельгийца El Golazo de Gol.

По итогам 32 сыгранных матчей «Реал» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая ближайшего преследователя, которым является «Барселона», на 11 баллов.

26 апреля подопечные Карло Анчелотти встретятся на выезде с «Реал Сосьедадом». Игра 33-го тура Ла Лиги должна будет стартовать в 22:00 по мск.