Венгер: Хочу, чтобы Хави остался в «Барселоне»

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился комментарием о предстоящем уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера «Барселоны».

— Мне кажется, что Хави очень хорошо поработал в «Барселоне». Считаю, что он слишком рано объявил об уходе, ведь в матчах с «ПСЖ» и «Реалом» команда показала, что прогрессирует, — цитирует Венгера Diario Sport.

Специалист считает, что у «Барселоны» много молодых футболистов, которые со временем станут сильнее, поэтому и дальше хотелось бы видеть Хави в каталонском клубе.

После 32 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 61 очко.