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Чемпионат Испании. Ла Лига

Венгер: Хочу, чтобы Хави остался в «Барселоне»

23 Апреля 2024 • 21:38 Комментировать
Барселона
...
Валенсия
29.04 22:00

Экс-наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился комментарием о предстоящем уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера «Барселоны».

— Мне кажется, что Хави очень хорошо поработал в «Барселоне». Считаю, что он слишком рано объявил об уходе, ведь в матчах с «ПСЖ» и «Реалом» команда показала, что прогрессирует, — цитирует Венгера Diario Sport.

Специалист считает, что у «Барселоны» много молодых футболистов, которые со временем станут сильнее, поэтому и дальше хотелось бы видеть Хави в каталонском клубе.

После 32 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 61 очко.

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