Финансовое положение «Барселоны» остаётся деликатным, однако клуб планирует усиление в летнее трансферное окно. Ключом к осуществлению сделок может стать продажа Рафиньи, плюс слухи говорят о возможных дорогих исходящих трансферах Френки де Йонга и Рональда Араухо.

Как сообщает TodoFichajes, «Барселона» нацелилась на полузащитника Микеля Мерино из «Реал Сосьедада». 27-летний хавбек хочет сменить клуб, о чём он уже сообщил боссам «Сосьедада». Ранее интерес к Мерино проявляли «Атлетик» и «Астон Вилла», причём игрок отдавал предпочтение клубу из Бильбао. Предложение «Барселоны» может заставить Микеля передумать.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Микеля Мерино в 50 миллионов евро.