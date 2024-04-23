Капелло: «Ямаль не будет таким же гением, как Месси»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился комментарием об игре нападающего каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля.

— Ямаль обладает высоким уровнем мастерства и большим талантом, но он не будет таким гением, как Месси, Пеле и Марадона, — цитирует Капелло Barca Worldwide.

В нынешнем сезоне 16-летний Ямаль принял участие в 44 матчах во всех турнирах, забил шесть мячей и записал на свой счет восемь результативных передач.

Контракт Ямаля с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 75 миллионов евро.